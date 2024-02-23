В Україні будуть оформлювати тимчасові посвідчення громадянина. Цей документ отримають українці, що проживають на територіях, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані росією. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тараса Мельничука, передає НСН.

Тимчасове посвідчення громадянина: що відомо про документ та кому він потрібен

Так, Уряд схвалив ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби щодо запровадження експериментального проєкту з видачі тимчасового посвідчення громадянина України.

Впровадження цього проєкту буде проводитися протягом двох років.

Тимчасове посвідчення громадянина України будуть видаватися громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції.

Ця ініціатива стосується осіб, які втратили паспорт, але мають паспорт громадянина України або закордонний паспорт, які були оформлені з використанням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Також це включає осіб до 18 років, щодо яких немає інформації в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

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