Обстріли України – окупанти взяли певну паузу, але зафіксовано високу активність розвідувальних дронів

Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що військові спостерігають підвищену активність розвідувальних дронів РФ

Це свідчить про те, що окупанти взяли певну паузу для збору інформації, повідомляє “Укрінформ”.

Про це розповідає НСН

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“Але навіть ця пауза була заповнена звуками “Шахедів” у нашій зоні відповідальності. Сили оборони відпрацювали по трьох, які були спрямовані через Миколаївську область у центр України. Всі три було знищено над територією Кіровоградської та Миколаївської областей, а ще два – над Дніпропетровською. Це невеличка хвиля дронів-камікадзе спрямована на розвідування реагування сил ППО”, – наголосила Гуменюк.

За її словами, війська РФ намагаються збирати інформацію, зокрема, про припортову інфраструктуру.

В ніч на 22 липня 2023 року російські війська атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил знищили усі п’ять дронів-камікадзе та дев’ять розвідувальних безпілотників РФ оперативно-тактичного рівня.

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