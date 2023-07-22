Ворог випустив безпілотники по Україні 22 липня. У ЗСУ розповіли, скільки дронів було збито

Вночі 22 липня усі ворожі безпілотники було знищено. Також сили ППО успішно впоралися із з розвідувальними дронами ворога.

У ніч проти суботи, 22 липня, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними безпілотниками”Shahed-136/131″. Усі дрони знищено.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає НСН.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено”, – йдеться у повідомленні ПС.

Атака по Україні 22 липня безпілотниками – про кількість збитих дронів розповіли у ЗСУ

Крім того, протягом минулої доби, 21 липня, протиповітряною обороною збито дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Атака РФ вночі 22 липня

Після опівночі, у низці областей була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів безпілотниками та балістикою.

Вночі армія РФ атакувала дронами Кіровоградську область. Спрацювали сили ППО. За попередньою інформацією, минулося без загиблих і травмованих.

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