Вже з 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії. Які зміни очікують на українців.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка.

Електроенергію в Україні будуть вимикати по-новому. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

“Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу”, – заявив Власенко.

Він пояснив, що від завтра оператори самостійно будуть забезпечувати введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Новий порядок відключень електроенергії почне діяти з 8 червня – що зміниться

Зокрема Юрій Власенко зазначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин “зі світлом”.

Відключення електроенергії в Україні

Через обстріли енергоструктури окупантами, в Україні тривають відключення світла. В Укренерго розповіли, чому побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин і як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це впливає на те, який графік відключень буде діяти. За його словами, є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. І ясно, що навіть коли на ці області пропорційно розподіляються ліміти, ефект для жителів може бути різним.

Тому треба з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати «обласну специфіку».

За словами Кудрицького, ці два фактори залежать від специфіки кожного окремого регіону. І головне завдання при складанні графіків відключень – цю особливість враховувати.

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