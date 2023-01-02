Новий податок на землю в Україні – який розмір та хто повинен платити

В Україні податок на землю запровадили ще з минулого року, але перші платежі потрібно робити 2023-го. Яка сума податку та хто його заплатить

Податком оподатковуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 га.

2023 року мінімальне податкове зобов’язання нараховуватиметься за 2022 рік, йдеться в Податковому кодексі, повідомляє НСН

Новий податок на землю в Україні

Податок на землю поширюватиметься на власників та користувачів земельних ділянок сільгосппризначення, які розташовані за межами населених пунктів, а також у їх межах. Однак останнє стосується лише тих, у кого розмір ділянки становить 0,5 га і більше.

Власники ж земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах від сплати МНО звільняються. Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю.

МПЗ складається із низки складових. Зокрема:

власне, податку землю;

податку з доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);

податку доходи фізосіб;

військового збору із зарплати найманих працівників.

2023 року середній розмір податку становитиме 1,2-1,3 тис. грн за гектар. Проте 2024-го його розмір збільшиться до 1,4-1,5 тис. грн.

В Україні на зняття готівки планують запровадити додаткову комісію — який процент доведеться платити