В Україні запропонували запровадити додатковий податок на зняття готівки. Загалом, оновлена концепція податкової реформи (“10-10-10”), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій.

Про це інформує НСН з посиланням на Економічну правду.

За словами чиновника, така пропозиція є найбільш контраверсійною. Очікується, що нововведення допоможуть владі боротися з тіньовою економікою та запобігати ухиленню від оподаткування.

Автори концепції впевнені, що оподаткування при знятті готівки допоможе підвищити вартість пакунків з ПДВ, виключити виплати заробітних плат у конвертах та тіньового працевлаштування.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Зазначається, що ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки поки невідомий. В Офісі президента, залученого до реформи, зазначили, що вона “точно буде менше ніж 10%”.

При цьому існує ймовірність, що у фінальний законопроєкт цей податок не увійде. Зокрема, це буде залежати від остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які авторам вдасться відстояти під час дискусії з міжнародними партнерами.

Проте практично точно можна сказати, що у податковій реформі будуть інші обмеження. Серед них – заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Податок на зняття готівки, а також обмеження запропоновано запровадити тоді, коли в Україні зникнуть проблеми з безготівковими розрахунками, зокрема через обмеження електропостачання та відсутність стабільного зв’язку.

Джерело: ЕП

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