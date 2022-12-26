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В Україні створили POWER BANKING – де зняти кошти, коли немає світла (мапа)

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POWER BANKING
Національна служба новин - NNS

В Україні створили мапу POWER BANKING. На ній можна подивитися, де працюють банкомати, коли немає світла, передає НСН.

Цю спільну банківську мережу створив Національний банк України разом з системно важливими банками. На онлайн-карті зібрані всі чергові відділення, які можуть працювати та надавати послуги під час відключення світла.

В Україні створили POWER BANKING

В Україні створили POWER BANKING - де зняти кошти, коли немає світла (мапа)

Кожне відділення забезпечене альтернативним джерелом енергії. Окрім того, всі відділення мають резервні канали зв’язку посилену інкасацію готівки й додатковий персонал. В умовах блекауту в таких відділеннях можна:

  • Отримати готівку (в банкоматах чи у касі);
  • Здійснити платежі або переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • Обміняти валюту (у разі наявності готової валюти у касі);
  • Отримати консультацію менеджера.

Сьогодні POWER BANKING налічує  понад 1000 відділень та об’єднує всі 14 системно важливих банків. Вони розташовані в Києві та ще у 275 населених пунктах 22 областей країни, в тому числі й у деокупованих районах Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини.

Всеукраїнську інтерактивну карту чергових банківських відділень можна переглянути за цим і цим посиланням. Або завантажити список на свій телефон чи комп’ютер. Перелік чергових відділень банків, внесених до інтерактивної карти, постійно уточнюється й оновлюється Державним регулятором.

Джерело

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