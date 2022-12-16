Туреччина запроваджує податок для туристів: подробиці

З 1 січня 2023 року Туреччина запроваджує податок для туристів, передає НСН.

З початку Нового року в країні вводиться податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах й інших місцях розміщення іноземців.

Туреччина запроваджує податок для туристів

Розмір податку не вплине на надання послуг в готелях. Також сума податку не залежатиме від вартості харчування, наявності басейну, спортивних та термальних зон.

Від сплати цього податку звільняються:

Учні, які проживають в гуртожитках, пансіонатах і кемпінгах;

Представники акредитованих дипломатичних місій та міжнародних організацій з дипломатичним статусом.

Джерело – “Главком”

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