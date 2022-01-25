Знайдено будинок, у якому Зеленський починав свій життєвий шлях (фото)

Багатьом відомо, що шостий президент України проживав з батьками у будинку, який у Кривому Розі знають усі. Це, так званий «мурашник» – четвертий за довжиною будинок в Україні, який розтягнуто на 680 метрів і який налічує 857 квартир. Він знаходиться у центрі міста – недалеко від 95-кварталу. Але сюди родина майбутнього очільника України переїхала пізніше, а будинок, у якому Зеленський починав свій життєвий шлях, розташований зовсім в іншому, не такому престижному, районі Кривого Рогу. Журналісти NNS з’ясували, де саме, і зробили фото. Але репортаж не тільки про це.

Скажемо відверто, навмисно ми будинок не шукали. І мети такої у нас зовсім не було. У Кривому Розі перебували у справах і випадково опинилися поруч з будинком, де Зеленський, як виявилося, починав свій життєвий шлях. Більше того – навіть поспілкувалися із жінкою, яка носила маленького Володимира на руках.

Знаходиться будинок, де мешкала молода родина Зеленських наприкінці 70-х років, в Інгулецькому районі по вулиці Панаса Мирного, 15. У Кривому Розі цей район відомий ще як ЮГОК. Він являє собою доволі депресивну територію, як і більшість територій, розташованих поруч із промисловими підприємствами пострадянських міст.

Будинок №15 по вулиці Панаса Мирного – це звичайна цегляна чотириповерхова будівля, яка «дивиться» на проїжджу частину.

Так, так – саме тут жили Зеленські, а я колисала їх маленького сина. Це були десь 78-79-й роки. Гарно спілкувалися ми з цією родиною, дружили. І мати, і батько запам’яталися нормальними, порядними людьми – каже наша співрозмовниця Людмила, пенсіонерка.

Від редакції: з біографії президента відомо, що потім родина жила у Монголії, де Володимир пішов до першого класу. А згодом повернулися до Кривого Рогу, і оселилися вже у іншому місці.

Звісно, вже мало хто пам’ятає, що тут колись жив президент. Та і він сам, мабуть, не пам’ятає, бо був малий. Це абсолютно звичайний, нічим непримітний будинок – не ліпший і не гірший, ніж більшість будинків у Кривому Розі. А ви краще зайдіть до будівлі напроти – ось вона варта журналістської уваги! Бо влада на неї уваги, на жаль, не звертає… – додала Людмила.

Ми дослухалися її поради і зайшли подивитися, що ж там такого кричущого у чотириповерхівці напроти «будинку Зеленського». Зовні – звичайний собі дім. А в середині… Трущоби.

Зазначимо, що знаходиться будівля на балансі міста. У ній «туляться» гуртожиток, «кімната відпочинку» двірників із ЖЕКу, а на першому поверсі – поодинокі орендарі тримають свої маленькі «бізнеси».

І те, що ми побачили всередині – просто жах. Тут давно згнила каналізація, тому мешканці і орендарі вимушені користуватися вбиральнею, яка працює за принципом вуличної.

Як наслідок – проблеми і з користуванням водою. В приміщенні зимно, «гуляє» вітер. Кімнати і коридори гуртожитку мало нагадують місце, придатне для життя. Дивіться самі:

А люди, яким нікуди звідси піти, якось тут живуть! Переважно це сироти, що свого часу отримали «квадрати» від держави. А тепер у них ростуть свої діти, у деяких – по двійко-трійко. Складно уявити, як вони виживають у таких умовах…

Кажуть, зверталися до місцевої влади, аби їм зробили хоч якийсь ремонт. І добилися свого. Три роки тому прибула бригада – демонтували старі комунікації, унітази, почали якісь роботи і… кинули, так і не розпочавши сам ремонт. Люди вважають, що не вистачило коштів. Залишили «ремонтники» приміщення після себе у стані, значно гіршому, ніж було.

Стало зовсім нестерпно. І дати цьому ради знедолені мешканці гуртожитку не можуть…Живуть, хворіють, помирають серед розрухи і бруду.

Чоловік середнього віку, якого ми зустріли в коридорі, дізнавшись, що ми журналісти, починає голосно лаятися:

Що творять, сволоти, що творять! З народу останні штани знімають. Ви ціни в магазині бачили? Щодня ростуть, на пенсію скоро і хліба не купиш. А комуналка! А стіни оці облуплені бачите? Як тут людині жить? Мразота просто, а не влада – так і передайте їм. Хоча… Це ж ми винні. Населення. Сімдесят три, – несподівано зітхає він і завершує свій гнівний спіч.

Таким невеселим виявився репортаж із рідного міста президента. І досить символічним.

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