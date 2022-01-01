Володимир Зеленський привітав українців з 2022 роком. Президент України заявив, яка його основна мета на посаді очільника держави

Зокрема він говорив про завершення війни на Донбасі. Це трапилось у новорічну ніч.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24канал.

Зеленський назвав свою ціль на посаді

Президент пригадав, що, на жаль, поки що не закінчили війну на Сході нашої держави.

І це моя головна ціль. Саме тому я говорю “поки що”, тому що наступний рік він точно буде кращим. Я впевнений в цьому. Головне, щоб всі ви, всі ми були живі й здорові,

– заявив президент.

Щоб сусіди – з холодцем та пляшкою, а не зі зброєю і без стуку

Зеленський також висловив бажання, щоб були нормальні сусіди.

“Щоб сусіди – в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у твітері, а поруч. І щоб родичі приїжджали, і щоб приїжджали частіше – з Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, повертались додому. Адже всі ми – одна сім’я: і Донбас, і Крим”, – заявив очільник держави.

Володимир Зеленський сказав російською мовою: “И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте”.

І буде так, як має бути! В Україні! Як у пісні: “Одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема”, – підсумував президент. Сказав, що всього цього хоче побажати: “А ми для цього все зробимо! З Новим роком, дорогі українці!”.

Основні тези новорічного звернення Володимира Зеленського