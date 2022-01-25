«Ти дивишся на мене»: як Олена Зеленська привітала чоловіка з Днем народження

Сьогодні, 25 січня, шостий президент України Володимир Зеленський святкує свій День народження – йому виповнилося 44 роки. Олена Зеленська привітала чоловіка, виклавши на своїй сторінці у Фейсбуці допис і фото.

Перша леді зізналася, що відчуває кохання чоловіка і закликала його дивитися на неї ТАК (як на фото) завжди.

Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди! –написала вона.

Під дописом Олени Зеленської користувачі Фейсбуку масово вітають президента із Днем народження.

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