Внаслідок нічної атаки на Київ 13 липня дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом’янському районі столиці, екстрені служби виїхали на місце події

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram КМВА.

“Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 у Солом’янському районі столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Ушкодження та постраждалі уточнюються. Екстрені служби виїхали на місце події. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні КМВА.

Також повідомляється, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано ймовірне падіння уламків у Шевченківському районі на 5 поверсі багатоповерхового житлового будинку та у Дарницькому районі, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Екстрені служби виїхали на місця. Ушкодження та постраждалі уточнюються.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через вибухи у столиці кілька викликів екстрених служб – у Солом’янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. Усі служби йдуть на місця.

Нічна атака на Київ 13 липня – зафіксовано пошкодження від падіння уламків у кількох районах

Нічна атака на Україну 13 липня

Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу “Калібр”.

Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області.

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