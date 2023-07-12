Нічна атака дронами 12 липня: виникла пожежа, є постраждалі – все, що відомо

Ворог ніяк не вгамується. Ним була здійснена чергова нічна атака 12 липня. НСН розповість все, що про неї відомо. Матеріал доповнюється.

Повітряні сили: знищено 11 БПЛА з 15

У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід». До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Нічна атака дронами 12 липня: ситуація в регіонах

Київщина

Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами типу Shahed, повідомили зранку в середу, 12 липня, в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські безпілотники по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години, – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила всі дрони навколо Києва. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Черкащина

На Черкащині була складна ніч. Понад три з половиною години тривала тривога. Ворог атакував область “шахедами”. Про це повідомили в Черкаській ОВА

На жаль, сталося влучання в один із об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – її вже ліквідували.

Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває.

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