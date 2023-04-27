Надбавки до пенсії за вік – хто та які суми буде отримувати у 2023 році

Українські пенсіонери після досягнення певного віку мають право на надбавки до пенсії. Доплати передбачені для 70, 75 та 85 років

Про нюанси призначення такої доплати розповіли у Пенсійному фонді, пише Napensii. Про це розповідає НСН.

У ПФУ прокоментували звернення громадянки, якій у лютому виповнилося 75 років, однак обіцяної доплати в сумі 456 гривень до пенсії не отримала, а доплата до колишнього розміру пенсії становила лише 156 гривень. Вона хотіла дізнатися, чому така несправедливість.

Як розповіли у фонді, згідно із чинним українським законодавством, надбавки у віці від 70 до 75 років становлять 300 гривень.

Громадяни у разі досягнення 75 років мають отримувати додаткову суму у 456 гривень щомісяця.

Однак після досягнення 75-річного віку такі виплати не сумуються між собою, а підвищуються відповідно до вказаного показника.

Тому пенсіонерам спочатку виплачують надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплату підвищують до 456 гривень.

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Найбільший обсяг доплати передбачений для громадян, які досягнули 85 років. Розмір надбавки становить 570 гривень.

Як ми повідомляли раніше, Пенсійний фонд України відповів, чи можуть громадянам, які перебувають на окупованій території, припинити виплату пенсій.

“Якщо людина знаходилася або перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, і протягом певного часу АТ “Укрпошта” не мало можливості доставляти пенсію, кошти вона зможе отримати, коли це стане можливим та безпечним: або з рахунку, відкритого Пенсійним фондом України в АТ “Ощадбанк”, або у листоноші”, – йдеться у повідомленні

Для того, щоб отримати кошти з рахунку, потрібно буде особисто звернутися до АТ “Ощадбанк” для укладання з ним договору банківського рахунку.

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