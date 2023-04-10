Пенсіонерам виплатять надбавки за три місяці в рамках перерахунку пенсій – пояснення ПФУ

В Україні із квітня здійснили перерахунок пенсій українцям, які продовжили роботу на заслуженому відпочинку. Пенсіонерам виплатять надбавки відразу заУ ПФУ повідомили, коли українці отримають пенсійні виплати

З квітня перерахували пенсії працюючим українцям. Важлива умова – наявність не менше 24 місяців неврахованого при розрахунку пенсії стажу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді, інформує НСН.

Пенсіонерам виплатять надбавки за три місяці – пояснення ПФУ

Перерахунок провадився шляхом підвищення стажу у формулі розрахунку пенсій. Але для того, щоб провести такий перерахунок, необхідно отримати дані про сплачені зарплатні внески у першому кварталі 2023 року.

Через те, що дані надходять до реєстрів із запізненням, то перераховані пенсії 1 квітня починають виплачувати лише у червні. Це означає, що у червні українці отримають доплату і за червень, і за травень, і за квітень.

У ПФУ додали, що для кожного працюючого пенсіонера розмір підвищення буде індивідуальним. Чим вища зарплата, тим більше буде збільшення.

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