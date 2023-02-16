Можливі тривалі відключення води в Україні – як підготуватись

В кожному місті України можливі тривалі відключення води. Така ситуація сталася через ракетні обстріли та дії окупантів на Каховській ГЕС. Українцям дали поради, як підготуватися до перебоїв із водопостачанням

При цьому кожен українець може підготуватися до такої ситуації, розповіла членкиня НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) Ольга Бабій. Кожен громадянин повинен мати запас води на 2-3 дні.

Про це розповідає НСН

В Україні можливі тривалі відключення води

“В цілому вся Україна має таку загрозу, тому що якщо після ракетно-бомбових ударів відбувається руйнування енергосистеми значне, то є ризики відключення систем водопостачання та водовідведення. Тому що ці об’єкти на електроенергії. Тобто це перший ризик. Дійсно, водні компанії зараз працюють над тим, щоб максимально перейти на генератори, на додаткові джерела живлення. Але є великі міста, в яких потужність електроспоживання на перших підйомах води або на каналізаційно-очісних спорудах сягає більше 20 МВт. Таких генераторів в природі фізично не існує”, – сказала Бабій.

Саме тому, додала вона, враховуючи ситуацію, яка є зараз і ракетно-бомбові удари РФ по енергосистемі, будь-яке місто України може мати таку проблему.

“Що важливо і мають розуміти люди? Ми маємо мати якийсь мінімальний запас питної води – на 2-3 дні. Причому всі українці, незалежно від міста, незалежно від території. Тому що знаходятсья всі в таких умовах і маємо з розумінням ставитися до того, якщо немає в крані води”, – зазначила членкиня НКРЕКП..

Як відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ході засідання уряду 14 лютого завив, що Росія після 14 ракетних ударів на українську енергосистему тепер намагається позбавити українців доступу до водопостачання.

Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС щодня втрачаються тисячі кубометрів води.

Через вищевказані фактори частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води. Проте ще більшою є атомна загроза.

Джерело

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