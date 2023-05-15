Мобілізація в Україні – що перевіряють на медкомісії та який порядок оскарження ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація. Стало відомо, як приходить медичне обстеження військовозобов’язаних та який порядок оскарження ВЛК

Мобілізація передбачає обов’язкове проходження медкомісії для прийняття рішення щодо придатності призовника до військової служби.

Які обстеження повинен пройти військовозобов’язаний, які спеціалісти повинні його оглянути, порядок оскарження ВЛК розповідає НСН з посиланням нам ТСН.ua

Що перевіряють на медкомісії

Медобстеження проводить військово-лікарська комісія (ВЛК), на підставі висновків якої військовозобов’язаний відправляється на військову службу або йому назначається додаткове обстеження.

Під час проходження військово-лікарської комісії призовники повинні пройти таких спеціалістів:

хірурга,

терапевта,

невропатолога,

психіатра,

окуліста,

оториноларинголога.

Що перевіряють на медкомісії та який порядок оскарження ВЛК

Які обстеження мають пройти військовозобов’язані перед проходженням ВЛК

Перед оглядом у профільних фахівців вони мають пройти такі обстеження:

Рентген (флюорографію) органів грудної клітини.

Загальний аналіз крові, крім стандартних лабораторних показників крові, визначають її групу, а також резус-фактор, якщо вони не зазначені у військовому квитку.

ЕКГ (електрокардіограму).

Аналіз сечі.

Громадяни старше 40 років повинні виміряти внутрішньоочний тиск, а також провести аналіз крові на цукор.

Перед обстеженням ВЛК на кожного призовника повинен бути зроблений запит у психоневрологічний, протитуберкульозний, шкірно-венеричний та наркологічний диспансери.

Якщо під час огляду виявиться, що призовник потребує додаткового огляду, його можуть відправити на обстеження і до інших фахівців.

У випадку мобілізації та проходження медкомісії інвалідом, він повинен надати дані соціальних органів, що підтверджують інвалідність, а також медичну картку із результатами всіх діагнозів та медичних спостережень.

Якщо на підставі медичних документів, особистого огляду фахівцями ВЛК, є сумніви щодо придатності призовника для військової служби, його направляють для додаткового обстеження до лікувального закладу.

Порядок оскарження результатів ВЛК

Порядок проходження медкомісії та оскарження її результатів регулюється Наказом Міністерства оборони України «№402 від 14.08.2008 року «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». Відповідно до підпункту 2.4.10 пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення Постанова ВЛК, з якими призовники не згодні, може бути оскаржена у ЦВЛК або у суді.

Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України. ЦВЛК Міністерства оборони України розташована у м Київ, вул. Госпітальна, 16. Відповідно до підпункту 2.3.5 пункту 2.3 глави 2 розділу І Положення Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

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