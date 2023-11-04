Міністерство у справах ветеранів пообіцяло сприяти впровадженню в Україні фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів російсько-української війни

Про це заявила глава Мінветеранів Юлія Лапутіна, повідомляє НСН.

За її словами, Мінветеранів подбає про підготовку ветеранів до участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах, а також розгляне підготовку фахівців у сфері фізичної культури і спорту з огляду на особливості роботи з ветеранами.

Мінветеранів сприятиме впровадженню в Україні фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів

Одним із важливих механізмів реалізації окреслених напрямків є популяризація спорту як ефективного інструменту реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів війни і їхніх родин, наголосила Лапутіна.

Мінветеранів також працює і над впровадженням нового формату надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації. Експериментальний проєкт планується запустити на базі нового Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації на Київщині, який наразі відбудовує міністерство.

«У всіх реабілітаційних закладах має бути відповідна інфраструктура з точки зору безбарʼєрності. Мінветеранів сприятиме впровадженню проєктів, які передбачають фізкультурно-спортивну реабілітацію. Маємо залучати ветеранів та членів їхніх сімей до занять оздоровчою руховою активністю та здорового способу життя», — підкреслила міністерка.

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