Послуги замість виплат ВПО – як хочуть змінити допомогу переселенцям в Україні

В Україні хочуть змінити допомогу переселенцям. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що пропонують замість виплат ВПО.

Бюджет Міністерства соціальної політики є одним з найбільших. Цього року лише на пенсії й соціальні виплати закладено понад 800 млрд грн. Більше держава витрачає лише на сектор безпеки та оборони.

Але виплати не завжди отримують громадяни, які їх потребують. Перевірки Мінсоцполітики виявили понад 140 000 осіб, які отримали виплати як внутрішньо переміщені громадяни (ВПО), але знаходилися за кордоном, мали високий дохід чи кошти на вартісну нерухомість і авто.

Ще одна проблема – виплата в багатьох випадках не розвʼязує проблему людини, зазначає міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Forbes», передає НСН.

У міністерстві хочуть розширити перелік соціальних послуг, які допомагатимуть людям виходити зі складних життєвих обставин.

Такими послугами Жолнович назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО. Для мам з дитиною – дитячий садочок, а для людей в депресії – психосоціальна підтримка.

«Задача Мінсоцу не лише надати виплати, а й розвивати систему соціальних послуг, які допоможуть людині вийти зі складних життєвих обставин. Наприклад, допомогти адаптуватися до нових умов життя ветеранам, супроводжувати людей з інвалідністю у працевлаштуванні та на робочому місці, допомогти батькам підвищувати батьківські компетенції для підтримки сім’ї тощо», підкреслила Жолнович.

За її словами, станом на зараз у нашій державі не існує інституту послуг. Вона додала, що закон про соціальні послуги набув чинності у 2020-му, але формування цих інституцій і відпрацювання стандартів тільки розпочинається.

«Наразі відбувається дискусія з нардепами про необхідність перетворення соціальних установ у комунальні підприємства, а також можливість закупівлі таких послуг не лише у держави, а й приватних надавачів. Тут потрібні зміни до законодавства. Сьогодні в нас за послуги відповідають Територіальні центри обслуговування, які наймають перукаря, чоботаря тощо, бо так написано. Як правило, вони не орієнтується на потреби громади, а працюють за прописаним стандартним переліком», розповіла міністерка.

Мінсоцполітики вже почало розширювати спектр послуг – наприклад, додали фахівця з психосоціальної підтримки та координатора волонтерів, який може обʼєднувати у громадах ресурс і спрямовувати його на необхідні потреби. Жолнович торкнулася і догляду за ВПО, бо коли даються надбавки на догляд, а «фізично не надаються інструменти, то це нічого не вирішить».За її словами, повноцінний перехід до системи соціальних послуг займе близько пʼяти років.

«На 2024-й на соціальні послуги заклали близько 1 млрд грн. Йдеться про закупівлю послуг психосоціальної підтримки та соціальної адаптації й відновлення. А також – послуги з догляду та проживання для ВПО й співфінансування підтриманого проживання по догляду за людьми, які потребують підтримки. Але за нашими оцінками, щоб впровадити соціальні послуги за аналогом, які є за кордоном, необхідно понад 200 млрд грн», підкреслила міністерка.

Вона заявила, що це кошти не державного, а місцевого бюджету, і додала, що на місцях вони є, але немає культури їхнього конкретного спрямування. Ще одним викликом Жолнович назвала нестачу понад 7000 соціальних працівників по країні.

Нагадуємо, наразі ВПО отримують 2000 грн та 3000 грн на дитину. Жолнович пояснила, за якою логікою нараховувалася ця сума.

«Виходили з доходу на сімʼю. Традиційно – двоє дітей та двоє дорослих. Тобто на сімʼю ми отримували близько 10 000 грн. Це мінімально достатня сума для наймання житла. Діє програма «Прихисток», де власникам, які надавали житло для ВПО, повертали кошти за оплату комунальних послуг. Звісно, багатодітні сімʼї або люди з інвалідністю отримували свої виплати додатково до виплат ВПО», сказала вона.

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