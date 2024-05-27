Міністр юстиції відповів, в яких підрозділах служитимуть українські засуджені, добровільно мобілізовані до лав Збройних сил України.

Українські засуджені будуть служити у штурмових підрозділах.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-України.

Мін’юст відповів, в яких підрозділах служитимуть українські засуджені

“Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених – ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями”, – зазначив Малюська

Малюська розповів, що засуджені, яких мобілізували, проходять підготовку і поки що не беруть участь у бойових діях.

При цьому глава Мін’юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

Як відомо, нещодавно Верховна рада України ухвалила закон, згідно з яким дозволяється мобілізація засуджених для захисту України від російської агресії. Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав документ.

Мобілізувати можуть лише частину засуджених. Обов’язковою умовою є їхня згода.

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