В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога 8 травня. У Повітряних силах України назвали причину

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 8 травня через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може переносити ракети “Кинжал”.

Про це повідомляє НСН з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

Він зазначив, що в України недостатньо систем Patriot чи Samp-T, які можуть захистити українське небо від такого типу озброєння, як ракети “Кинжал”. Ігнат нагадав, що це аеробалістична ракета, яка здатна летіти дуже швидко і дуже точно.

Так, повітряну загрозу оголошують по всій державі, оскільки ракета може полетіти туди, куди захоче противник.

Масштабна повітряна тривога 8 травня – у Повітряних силах назвали причину

Як ми повідомляли раніше, у Міністерстві оборони України розповіли, що окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій. Окупанти готуються тікати з окупованих територій, але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Паніка в окупації

Російські військові та представники окупаційних “адміністрацій” панікують, побоюючись українського контрнаступу.

“Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації”, — наголосив Юсов.

Паніка зафіксована і серед простих мешканців окупованих територій, які погодилися на співпрацю із росіянами.

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