Армією РФ була здійснена масована атака по Україні 6 квітня вночі. Окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. У Повітряних силах розповіли, скільки цілей було збито ППО

Окупанти випустили по Україні 32 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, а також шість ракет різних типів: три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету “Калібр” з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету “Калібр” та 28 ударних БпЛА Shahed-131/136. Про це повідомили Повітряні сили, передає НСН.

Масована атака по Україні 6 квітня – скільки повітряних цілей збила ППО

“Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні!”, – написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Війська РФ завдали нових ударів по Харкову 6 квітня вночі, унаслідок чого відомо про 6 загиблих жителів. Також 10 осіб отримали поранення.

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