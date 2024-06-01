Масована атака по Україні 1 червня – під ударом енергооб’єкти в п’яти областях: що відомо

Окупантами була здійснена масована атака по Україні 1 червня. Під удар потрапили енергетичні об’єкти в п’яти областях.

Вночі 1 червня військові РФ завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях України.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка та керівників ОВА.

Так, за словами Галущенка, під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Наслідки ударів уточнюються. Галущенко додав, що енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

Кіровоградська область

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив ураження об’єкта енергетичної інфраструктури у своїй області За попередніми повідомленнями, постраждалих внаслідок удару немає.

Запорізька ОВА

Іван Федоров, керівник ОВА в Запорізькій області розповів про влучання в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Унаслідок цього є руйнування: пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Однак люди не постраждали. У патрульній поліції області повідомили про тимчасове перекриття руху Дніпровською ГЕС. Причину цього там не пояснили.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю росіян в області був об’єкт енергоінфраструктури. Там виникла пожежа, проте минулося без постраждалих.

Вінницька область

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов писав про пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в області, яка сталася після падіння російського дрона. Постраждалих там немає. Борзов також попереджав про рух балістичних ракет «Калібр» у бік регіону.

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