Маневри ракетоносіїв у Чорному мору – Гуменюк розповіла, у чому суть нової тактики окупантів

Російські окупанти постійно здійснюють маневри ракетоносіїв в Чорному морі. Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику армії РФ

За словами Наталії Гуменюк, ворог маніпулює ракетоносіями, намагаючись створювати напруження. Наразі виведено три кораблі з “Калібрами”.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Ворог постійно маніпулює ракетоносіями”, – констатувала вона

За словами Гуменюк, річ у тому, що ворог у такий спосіб намагається тримати напругу.

Маневри ракетоносіїв у Чорному мору – Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів

У чому суть тактики?

“Росіяни завели надводний ракетоносій, а залишили лише підводні ракетоносії. Потім ворог повернув надводні ракетоносії”, – пояснила військова

Чого досягає РФ?

На думку Гуменюк, такі маневри говорять про додаткову напругу, яку окупанти намагаються викликати серед українців.

Чим небезпечні ракетоносії РФ?

Росія неодноразово масовано атакувала Україну з боку моря. Буквально 21 травня Гуменюк говорила про те, що Росія вивела до Чорного моря додатковий ракетоносій із “Калібрами” та посилила розвідку безпілотниками. Вона попередила, що окупанти можуть атакувати Україну на тлі саміту G7.

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