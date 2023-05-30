Чи може Росія запускати більше дронів “Шахед” – відповіли в ОК “Південь”

Росіяни останнім часом атакують ракетними обстрілами вночі. Така тактика направлена на виснаження цивільного населення. Чи можуть окупанти запускати більше дронів “Шахед”

Вороги готуються атакувати не тільки “Шахедами”. Вони збираються атакувати всім своїм потенціалом. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.

Вона попередила, що розслаблятись ще не час. Може бути комбінована атака із застосуванням ракет морського базування і “Шахедів”.

Чи може Росія запускати більше дронів “Шахед”

Під час наймасованішої атаки росіяни запустили 59 дронів-камікадзе. Однак Гуменюк зазначила, не слід думати, що це межа, за яку окупанти не можуть перейти. Річ у тім, що росіяни отримали додаткову підтримку з Ірану, ці партії вже доставлено у ворожі пункти запуску.

“Ймовірне використання суто “шахедних” атак та змішаних атак з ракетами”, – попередила Гуменюк.

Як ми повідомляли раніше, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як захищатимуть винищувачі F-16 від атак окупантів

Військовим для того, щоб сховати винищувачі F-16 на території України від російських атак, треба буде шукати комплексний підхід. До того ж для їх прикриття будуть використовувати зенітно-ракетні комплекси.

“Заховати винищувачі F-16 просто не вийде, тут треба шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром”,- заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

Голубцов додав, що після того, як винищувачі передадуть України, необхідно буде “використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів”.

“Бо противник, дізнаючись про те, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і завдати удару. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати”, – заявив він.

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