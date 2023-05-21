Скільки літаків F-16 може отримати Україна – Ігнат зробив прогноз щодо передачі винищувачів

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спрогнозував, скільки літаків F-16 може отримати Україна.

За його словами, союзники можуть надати Україні кілька десятків винищувачів F-16.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає НСН.

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ, літаки в Україні будуть передаватися підрозділами, це 12+ літаків.

“Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань”, сказав Ігнат.

Також він додав, що на сьогодні в арсеналі радянської техніки України чотири типи основних літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27. Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16.

Як передаватимуть F-16 Україні. Відео

Раніше Юрій Ігнат наголосив, що наявність в України винищувачів F-16 допоможе виграти війну.

“Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах”, сказав Ігнат.

Він наголосив, що територія України та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров’я та чорноморське узбережжя – понад 2,5 тисячі кілометрів. Проте навіть отримуючи такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, “перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться”.

“Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16”, пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що питання передачі літаків Україні вирішуватимуться паралельно з тим, як українські льотчики навчатимуться управляти ними. Очікується, що підготовка проходитиме протягом найближчих місяців.

Ми також повідомляли, що США виділяють новий пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Про що 21 травня після зустрічі президентів Зеленського та Байдена на саміті «Великої сімки» оголосив Пентагон.

Цей пакет стане вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

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