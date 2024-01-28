Майбутні атаки України на флот РФ можуть більше не давати результатів – названо причину

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа попередив, що майбутні атаки України на флот РФ можуть бути не результативними, адже ворог пристосовується до морської війни

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа попередив, що майбутні атаки України на Чорноморський флот Росії можуть більше не давати результатів, адже ворог адаптується.

Про це він розповів у інтерв’ю телеканалу Sky News, передає НСН.

“Ворог адаптується, і ми теж повинні адаптуватися. Сучасна війна – це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе”, – сказав він.

За словами командувача ВМС, війна на морі має дві цілі – завадити російському флоту атакувати Україну та дати кораблям можливість зайти до українських портів.

Майбутні атаки України на флот РФ можуть більше не давати результатів

Як ми повідомляли раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна здатна повернути контроль над небом у разі отримання у достатній кількості літаків F-16, дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що мета України повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, є досяжною за однієї умови.

“Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно”, – підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але “необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час”.

Ще новини України: За якої умови можливе пришвидшення перемоги України у війні повідомили у МВС