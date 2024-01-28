Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа назвав умову, за якої можливе пришвидшення перемоги України у війні

Україна могла б виграти війну швидше, якби отримала дозвіл бити по території Росії озброєнням, отриманим від Заходу. В такому разі оборонний і наступальний потенціал Сил оборони був би міцнішим.

Відповідно, ворог би теж інакше поводився на полі бою. Таку думку висловив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Sky News, передає НСН.

“Чим швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об’єктів ворога, тим швидше ми переможемо”, – сказав віцеадмірал щодо західної зброї.

Він переконаний, що з більшими можливостями України в питанні зброї, ця війна розгорталася б інакше.

За якої умови можливе пришвидшення перемоги України у війні повідомили у МВС

“Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ​​він поводився б по-іншому, зокрема й на полі бою”, – пояснив Неїжпапа.

За його словами, Росія, знаючи бойові можливості українських Сил оборони, відповідно й “реагує на дії” наших захисників.

“Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає: якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку… Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить”, − вважає Неїжпапа.

У цьому ж інтерв’ю командувач ВМС зазначив, що український флот із радістю би прийняв дві військові кораблі Великої Британії, які їй, ймовірно, доведеться достроково списати через брак моряків, які їх обслуговують. За даними Sky News, з Королівського флоту цьогоріч мають списати фрегати HMS Argyll і HMS Westminster, який лише нещодавно відремонтували.

Як відомо за даними видання The Washington Post, США готують план довгострокової підтримки України у війні з РФ. Проте там немає пунктів про повернення територій у 2024 році.

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