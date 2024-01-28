Чи зможе Україна повернути контроль над небом у 2024 році – відповідь Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна здатна повернути контроль над небом у разі отримання у достатній кількості літаків F-16, дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що мета України повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, є досяжною за однієї умови.

Про це він сказав 27 січня на спільній пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві, повідомляє НСН з посиланням на ukrayina.pl.

“Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно”, – підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але “необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час”.

“Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України”, – підсумував Кулеба.

Напередодні голова МЗС також заявив, що немає загроз зриву програми щодо передачі Данією винищувачів F-16 Києву.

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Україна і Литва визначилися зі спільним виробництвом дронів

Україна і Литва визначилися зі спільними кроками щодо виготовлення безпілотників для потреб українських військ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У Литви є технології, в України є можливості масштабувати виробництво дронів, і це була ключова тема наших переговорів. Є чітке розуміння, що, як і коли ми будемо робити, для того щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві безпілотників дало максимальний результат у найкоротші терміни”, — сказав Кулеба

Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі та комплектуючі для дронів, а також для їхнього виробництва. Він додав, що уряд Литви гарантовано підтримає будь-який промисловий проєкт, який допоможе Україні й литовській безпеці. Це означає, що Литва буде допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися.

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