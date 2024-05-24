Зовсім скоро в Україні почнуться літні канікули – 2024. Через війну в країні графіки останніх дзвоників у школах деяких регіонів змінилися.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Дивогляд».

Літні канікули у Києві

У КМДА розповіли, що у столичних школах останній дзвоник пролунає 31 травня.

З 31 травня до 7 червня видаватимуть свідоцтво про здобуття початкової освіти;

З 13 до 19 червня – свідоцтва про здобуття базової середньої освіти;

З 20 по 26 червня – свідоцтво про здобуття повної середньої освіти.

Міністерство освіти дозволило місцевій владі та школам самостійно визначати дату останнього дзвоника та літніх канікул. Рекомендації щодо графіків літніх канікул визначені постановою уряду №708 від 28 липня 2023 року.

Так за рекомендацією МОН, літні канікули почнуться 29 червня та будуть тривати до 1 вересня.

Літні канікули – 2024: коли відпочиватимуть школярі у різних містах

Графіки літніх канікул в Україні

У Харкові канікули розпочнуться з 29 червня і триватимуть до 1 вересня;

У Львові частина шкіл планує відпустити дітей на відпочинок вже одразу після 31 травня, частина – з 7 червня;

Останні дзвоники в Одесі пролунають наприкінці травня. На початку літа у деяких школах можуть тривати додаткові заняття для компенсації освітніх втрат;

Школярі у Миколаєві відпочиватимуть з другої половини червня до 1 вересня;

У Дніпрі літні канікули розпочнуться вже з 1 червня. Довше навчатимуться учні випускних класів, які готуються до НМТ;

Канікули на Закарпатті можуть розпочатися вже на початку червня;

У Запоріжжі освітній процес триватиме до 1 липня, а новий розпочнеться 1 вересня;

На Полтавщині останні дзвоники проведуть 30-31 травня, але навчання триватиме ще кілька тижнів червня. Літні канікули розпочнуться 29 червня.

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