Лікування інфаркту для ветеранів є безплатник – як отримати послугув НСЗУ

У НСЗУ розповіли, що лікування інфаркту із проведенням стентування та без цієї процедури є безплатним для ветеранів за Програмою медичних гарантій

Про це пише НСН посилаюсь на публікацію НСЗУ у Facebook.

Що треба знати про лікування інфаркту

“Інфаркт – найпоширеніша хвороба серця. Під час гострого інфаркту міокарда життєво важливо якнайшвидше звернутися по медичну допомогу”, – зазначають медики.

Треба терміново викликати “швидку” за номером 103 за наявності цих симптомів:

біль в області серця або за грудиною, який має пекучий характер і не минає після відпочинку і прийому нітрогліцерину

задишка

прискорене серцебиття

різка слабкість

Допомога надається у закладі, який уклав договір із НСЗУ за пакетом “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”. Таких лікарень зараз 73, з них – три приватні.

“Діагностика і лікування інфаркту для ветерана – безоплатна. Включно з ліками, медвиробами та обстеженнями. Їх вартість лікарні оплачує Національна служба здоров’я України”, – кажуть фахівці.

За надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування служба платить 43 573 грн, без стентування – 25 261 грн.

Які послуги є безплатними:

безперервний моніторинг стану пацієнта

лабораторні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема: клінічний та біохімічний аналізи крові, група крові і резус-фактор, коагуляційний гемостаз, глюкоза, кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда тощо)

інструментальні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема: ангіографія судин, ЕКГ, ЕХО-КГ, рентген тощо)

відновлення максимально можливого кровотоку

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

забезпечення компонентами та препаратами крові

забезпечення ліками, що входять до Нацпереліку, та тими, що закуповуються централізовано МОЗ або в рамках інших програм

реабілітація

Також у службі зазначили, що лікування інфаркту безоплатне для пацієнта як у разі доставлення бригадою швидкої допомоги, так і в разі самозвернення.

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