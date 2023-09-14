Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть підписувати контракти з НСЗУ — МОЗ

Лікарні без кондиціонерів у палатах та ординаторських не зможуть підписувати контракти з Національною службою здоров’я України

Лікарні спроможної мережі, які не матимуть кондиціонерів у палатах, з 2024 року не зможуть контрактуватися за певними пакетами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Зараз кондиціонери встановлені лише у 12% палат.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє НСН.

Як пояснив Ляшко, забезпечення оптимальних умов мікроклімату в приміщеннях лікарень — елемент санітарно-протиепідемічних вимог.

І якщо під час контрактування з НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до лікарень, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була наявність резервного джерела електропостачання, то тепер медичні заклади зобов’язані подбати про комфортне перебування пацієнтів у літній сезон.

Тому перед кожним керівником лікарні, яка увійшла до спроможної мережі, стоїть завдання: до кінця року «покрити» кондиціонерами палати й ординаторські у своєму медзакладі.

В іншому разі лікарні втратять можливість контрактуватися з Національною службою здоров’я за певними пакетами вже з 1 січня 2024 року.

Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть підписувати контракти з НСЗУ

У міністерстві підрахували, що зараз із понад 54 тисяч палат кондиціонери мають лише 6897. Тобто кондиціонерами забезпечені тільки 12% палат у лікарнях спроможної мережі.

«Це вкрай низький показник. Закликаю керівників лікарень активно готуватися до наступного літа вже зараз», — наголосив міністр охорони здоров’я.

Ляшко зауважив, що міністерство допомагає лікарням із залученням коштів для реконструкції та придбання дорогого обладнання. Водночас, на думку міністра, встановити кондиціонери в палатах лікарні спроможні самостійно.

«Ми бачимо це з тих залишків коштів, які є сьогодні на рахунках у лікарнях, за даними Нацслужби здоров’я, це понад 23 млрд грн. Ці кошти — не абстрактні цифри на рахунках, вони мають використовуватися на благо пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги», — пояснив міністр.

Найбільше палат із кондиціонерами є в медзакладах Києва (30%) та Дніпропетровщини — 23% від загальної кількості палатного фонду.

Схожа ситуація і з ординаторськими: найбільший відсоток оснащення кондиціонерами в місті Києві та на Херсонщині — по 64%.

Найменш забезпечені кондиціонерами лікарні Волинської області, де це обладнання є тільки у 2% палат. Лише на 5% забезпечені кондиціонерами лікарняні палати в медзакладах Вінниччини, Львівщини та Чернігівщини.

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