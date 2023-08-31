Деякі українці можуть отримати знеболювальні лікарські засоби безоплатно – НСЗУ

Паліативні хворі можуть отримати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою

З 31 серпня до програми реімбурсації включено шість препаратів Морфіну в таблетках – чотири безоплатні та два з доплатою.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Паліативні пацієнти – це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Наприклад, онкологія у ІІІ-ІV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.

Отримати знеболювальні за програмою реімбурсації зможуть пацієнти, яких встановлені основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль.

Деякі українці можуть отримати знеболювальні лікарські засоби безоплатно

Аби отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно:

1. Звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:

Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Пацієнтам із психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі – звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

2. Завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом “Опіоїдні анальгетики”, і надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження.

3. Обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації.

4. Отримати анальгетики безоплатно або з невеликою доплатою.

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:

за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.

за допомогою чат-бота «Спитай Гриця».

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