Український мобільний оператор “Київстар” готує оновлення тарифів. Причому як їхнього наповнення, так і вартості

Зокрема, повідомляється про здорожчання пропозицій на 25-55 грн: наприклад, Love UA – на 50 грн, зі 150 до 200 грн, а Без кордонів lite – на 25 грн, з 75 до 100 грн.

Про зміни розповіли у самій компанії. Там зазначили: вони стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року і раніше, передає НСН.

Причин для змін там назвали дві. Це:

намір “запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування з рідними”;

бажання “інвестувати у розширення та кіберзахист”.

Що зміниться у наповненості тарифів

Як розповіли у “Київстарі”, оновлені тарифи передбачатимуть додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі. А також:

додаткові гігабайти мобільного інтернету;

додаткові сервіси на вибір, які з’являться в деяких тарифах – т.зв. “суперсили”;

можливість користуватись умовами тарифу за кордоном.

“Також ми уніфіковуємо умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів. Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби”, – розповіли у “Київстарі”.

“Київстар” готує оновлення тарифів – деталі

Коли зміни набудуть чинності

Для деяких тарифів передоплати – з 9 квітня 2024 року.

Для контрактних тарифів та бізнес-клієнтів – з 1 травня 2024 року.

Як здорожчають тарифи

Зі свого боку, експерти незалежної спільноти MZU – Мобільний Зв’язок України.повідомляють, що в рамках змін умов тарифів одразу низка пропозицій здорожчає. Зростання вартості, залежно від тарифу, складатиме 25-55 грн. Зокрема:

тариф Твій Новий здорожчає на 45 грн – з 55 до 100 грн;

Без кордонів lite – на 25 грн, з 75 до 100 грн;

Київстар Комфорт 2018 – на 50 грн, зі 100 до 150 грн;

Твій Улюблений – на 55 грн, з 95 до 150 грн;

Київстар Комфорт – на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

Світ на зв’язку – на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Київстар Завжди Онлайн 2019 – на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Київстар онлайн+ 2019 – на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Безлім Соцмережі – на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

Твій Проривний – на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

“Смачний” – на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

“Смачний 2020” – на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Спілкування без кордонів – на 40 грн, зі 160 до 200 грн;

Love UA – на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Онлайн без кордонів – на 50 грн, зі 175 до 225 грн;

Твій вибір – на 50 грн, зі 175 до 225 грн;

Спілкування без кордонів 2019 – на 50 грн, з 225 до 275 грн;

Розваги без кордонів – на 50 грн, з 225 до 275 грн;

Безлім Відео – на 50 грн, з 250 до 300 грн;

Твій Оптимум – на 50 грн, з 250 до 300 грн;

Максимальний Безлім + 2019 – на 50 грн, з 250 до 300 грн;

“Смачний Безлім” – на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Дайте ще! – на 50 грн, з 200 до 250 грн.

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