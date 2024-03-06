Багатьох українців хвилює, що буде з номерами абонентів Київстар після введення нового коду 077. У компанії заспокоюють – хвилюватися не варто, передає НСН.

Нагадаємо, найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні Київстар оголосив, що готується ввести нові телефонні номери з кодом – 077.

Для чого потрібно введення нового коду 077

У компанії Київстар пояснили, що це дозволить розширити клієнтську базу та уникнути дефіциту вільних номерів.

Станом на сьогодні компанія має п’ять національних мережевих кодів: 67, 68, 96, 97 і 98.

А після отримання дозволу від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), з’явиться ще один код. Він дозволить підключити близько 10 мільйонів нових абонентів. Дозвіл буде дійсний протягом п’яти років.

У Київстар наголосили, що номерного ресурсу, який залишився до рішення НКРЗІ, вистачить для задоволення потреб клієнтів лише на найближчі два роки. Тому новий код Київстар 077 допоможе запобігти дефіциту вільних номерів.

Що буде з номерами абонентів Київстар після введення коду

У Києвстарі заспокоюють клієнтів, які вже користуються послугами оператора: новий код не вплине на чинні номери або тарифи його абонентів.

Всі номери будуть нові… Новий код – це новий номер. Номер не впливає на тариф, – запевняють в Київстар

Це означає, що змінити код на -077 чинні абоненти не зможуть. Таким чином, нововведення не матиме жодного впливу на вже діючі номери Київстар.

У компанії не уточнили, коли номери з новим кодом з’являться у продажу та закликали стежити за новинами на сайті та в соціальних мережах компанії.

Ще новини Київстар

Як повідомляють у Компанії, Зз11 березня 2024 року на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестануть діяти деякі архівні ТВ-пакети для абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

Абоненти, що користуються пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new будуть переведені на пакет Базовий 2022 з платою 120 грн/міс.

Користувачі пакетів Вигідний та Сімейний 2020 будуть переведені на пакет Сімейний 2021 new з платою 150 грн/міс.

Абонентам, яких торкнуться зміни, до 30 березня 2024 року буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки. Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня 2024 року.

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