Введення військ НАТО в Україну: президент Чехії зробив нову заяву

Президент Чехії Петр Павел зробив нову заяву щодо введення військ НАТО в Україну. Про це пише Novinky.cz, передає НСН.

У Чехії закликають до розширеної допомоги Україні, зокрема, до можливої присутності військ на нашій території. Відповідну заяву зробив Чехії Петр Павел.

Він зазначив, що має на увазі не відправлення бойових підрозділів, а форми допомоги і «небойову взаємодію».

Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні, — заявив чеський президент

Він закликав не обмежувати себе там, де це не потрібно.

Це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні, — сказав він

Також чеський президент наголосив на суверенності України.

Україна, незважаючи на напад, як і раніше, є суверенною країною, — сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил

Також Павел додав, що саме від країн НАТО залежить, яку форму допомоги вони оберуть.

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