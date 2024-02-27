Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну і оголосив про створення «ракетної коаліції»

Президент Франції Еммануєль Макрон заявив, що не виключає відправку військ НАТО в Україну, а також оголосив про створення коаліції з постачань Україні ракет великої дальності, передає НСН.

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

У майбутньому війська західних союзників можуть спрямувати в Україну для допомоги у протистоянні російській агресії, проте на цей момент консенсусу в цьому питанні немає. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив за підсумками міжнародної конференції на підтримку України, повідомляє Le Figaro.

Сьогодні немає консенсусу щодо спрямування сухопутних військ. Але в майбутньому нічого не можна відкидати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну, – заявив Макрон

Президент Франції відмовився розкривати деталі про обговорення цього питання, пославшись на “стратегічну двозначність”, але водночас наголосив, що “ніколи не говорив, що Франція проти цього”.

Коментуючи позицію противників залучення військ західних країн, Макрон сказав:

Багато людей, які говорять “ніколи” сьогодні, – це ті самі люди, які говорили “ніколи” постачанням танків, літаків, ракет великої дальності два роки тому”

За його словами, через це союзники України часто запізнювалися з допомогою на 6–12 місяців.

Можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну обговорювалася на конференції, яка відбулася за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона 26 лютого в Парижі.

Оголосив про створення “ракетної коаліції”

Також президент Франції Еммануель Макрон оголосив про “коаліцію” для надання Україні “ракет середньої та великої дальності та бомб”.

За словами Макрона, країни ЄС готові зробити «все необхідне, щоб росія не виграла цю війну».

Крім того, Макрон заявив, що з огляду на зростання загрози безпеці з боку росії потрібен рішучий прорив у розумінні потреб України та закликав учасників конференції мають оцінити ситуацію та побачити, що саме вони можуть зробити більше, як на національному рівні, так і колективно.

Більше з погляду бюджетної підтримки, військової допомоги, наявного потенціалу, а також у контексті виконання двосторонніх угод, які дехто з нас підписали нещодавно з Україною, – зазначив французький президент

Макрон підкреслив, що всі країни представлені на зустрічі лідерами, дійшли висновку, що «через кілька років варто очікувати нападу росії і на інші країни».

Зараз Україна потрібує від нас більше, ніж ми вже зробили, – наголосив Макрон

За його словами, було вирішено “створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб”.

Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси, – заявив Макрон

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