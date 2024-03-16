Зростання тарифів на воду: у яких містах очікується подорожчання

В Україні очікується зростання тарифів на воду для побутових споживачів. Вже у квітні суми у платіжках можуть зрости на 12%, а з липня ще на 14%.

Як пише ua-energy згідно з постановами НКРЕКУ, тарифи зростатимуть нерівномірно, а пов’язано це буде зі станом об’єктів водопостачання у конкретній області чи місті. Передає НСН.

Приміром, вода коштуватиме львів’янам 27,2 грн/м³, а мешканцям Кропивницького дорожче більш ніж у 2 рази – 61,72 грн/м³. При цьому у Кропивницькому вода може подорожчати на 16 гривень, тоді як мешканці Чернівців побачать лише “плюс” 40 копійок.

Підвищення цін планується у таких містах:

Київ,

Дніпро,

Черкаси,

Нікополь,

Хмельницький,

Вінниця,

Рівне,

Бровари,

Ужгород,

Львів,

Тернопіль,

Луцьк,

Івано-Франківськ,

Чернівці,

Дрогобич.

“Сектор стикається зі значними фінансовими труднощами через збитки, високий рівень боргів населення та водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів. Заборгованість за електроенергію водоканалів, що досягла 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, яка потребує негайного вирішення”, – пояснив ситуацію президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький.

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