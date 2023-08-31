Квіти на 1 вересня – чим вчителі просять замінити букети і яка причина

Квіти на 1 вересня, здавалося б, є традиційним атрибутом. Їх дарують вчителям, ними прикрашають класні кімнати. Проте цього року освітяни закликають батьків витратити гроші на інше

Чим вчителі просять замінити букети розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Традиційні атрибути свята

Традиційними символами 1 вересня – дня знань – впродовж тривалого часу були білі бантики, перший дзвінок, урочиста лінійка та квіти.

Останніми роками, коли влада активно взялась за боротьбу з корупцією, вчителі та викладачі все частіше почали відмовлятися від квітів і цукерок на свята, мотивуючи це, зокрема, “економією” та “непотрібністю”.

Нині свої корективи у кожний аспект життя внесло повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави.

Що змінилось сьогодні

У соціальних мережах напередодні 1 вересня з’явилась ініціатива “Донат замість квітів”.

Посадовці, викладачі, а також цілі колективи освітніх закладів просять учнів та їхніх батьків не витрачати зайві гроші на квіти. Натомість пропонують перерахувати гроші на потреби Збройних сил.

Квіти на 1 вересня – чим вчителі просять замінити букети

Таку акцію підтримали школи, гімназії, ліцеї та вищі навчальні заклади з усіх куточків України. Вони закликають громадян задонатити гроші на потреби українських військовослужбовців, адже “квіти зав’януть, а гроші допоможуть прискорити нашу перемогу”.

Низка освітніх закладів публікують у Facebook номери рахунків, на які можна перерахувати добровільні внески. Інші обіцяють облаштувати 1 вересня спеціальні скриньки.

Реакція соцмереж

Більшість користувачів соціальних мереж підтримали запропоновану ініціативу.

“Теж маю таку ідею! Підтримую!”, “Яка гарна ідея”, “Молодці! Чудова ідея”, “Дякуємо! Чудовий челендж”, “Супер, підтримую. Ви найкращі!”, “Дуже важлива пропозиція! Її слід підхопити усім навчальним закладам”, – пишуть українці.

Водночас трапляються й такі, що висловлюють своє невдоволення.

Одні нагадують: “Дарувати квіти, чи ні – особиста справа кожного”, “Донатити можна і не відмовляючись від звичних нам речей”, “Все залежить від колективу”.

“Краще купіть на ті гроші, що можете. А грошима не давайте”, – вважають інші.

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