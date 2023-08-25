Контрнаступ ЗСУ триває. Українські військові прорвали лінії оборони окупантів у Запорізькій області

Українські Збройні сили наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області. Таким чином вони ще більше розширили прорив оборонних ліній армії РФ у цьому районі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує НСН.

Контрнаступ ЗСУ – в ISW повідомили про успіхи українських військових у Запорізькій області

На геолокованих кадрах, які були опубліковані 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового, яке розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова Запорізької області.

Крім того, низка російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній на цій ділянці фронту. Вони сходяться на думці, що це критичний момент на полі бою. Як наслідок, окупанти здійснюють додаткові бокові передислокації з Херсонщини на лінію фронту в Запорізькій області.

Такі дії РФ свідчать про те, що українські сили ще більше погіршили російські оборонні лінії в цьому районі.

Американські аналітики вважають, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.

“Відсутність у Росії оперативних резервів змусить російське командування провести додаткові передислокації, оскільки українські контрнаступальні операції продовжують погіршувати захист окупаційних сил на кількох ділянках фронту. Російські бокові передислокації, ймовірно, послаблять їхні оборонні лінії в сукупності”, – наголошують в ISW.

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