В Україні вже декілька дні не запроваджують графіки відключення електроенергії. В «Укренерго» повідомили, коли планують поновити обмеження енергопостачання.

Повідомляється. Що 1 червня. В суботу, компанія «Енергоатом» планує вивести в ремонт нові атомні енергоблоки, отже незабаром знеструмлення відновляться.

Про це повідомив голова правління «Енергоатому» Петро Котін, інформують Новини України – НСН.

«Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, Укренерго вже запроваджуватиме обмеження», – сказав Котін.

Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи тільки через два місяці.

Коли в Україні відновлять графіки відключення електроенергії – повідомили в «Укренерго»

Як відомо, 30 травня, у четвер відключення електроенергії не прогнозуються.

Раніше ми розповідали, що можливі відключення електроенергії влітку. У зв’язку із знищенням великої кількості ТЕС електроенергії на всіх може не вистачити.Частково дефіцит можуть покрити імпортом, але повністю компенсувати споживання скоріш за все не вдасться.

Росія систематично знищує балансуючу генерацію – теплоелектростанції (ТЕС). Вона потрібна для того, щоби у період пікового споживання електроенергії швидко збільшувати виробництво електрики. Пікове споживання припадає на період з 20.00 до 23.00. Швидко збільшити виробництво на АЕС неможливо, тому саме ТЕС дозволяють покривати зростання споживання.

Деякі ТЕС в Україні знищено, ще багато теплоелектростанцій пошкоджено. Тому компенсувати пікове споживання доводиться імпортом. Це дуже дорого і не завжди можливо реалізувати.

Спочатку обмежують споживання великим підприємствам, які не забезпечують ВПК, бізнес. А вже опісля – населення.

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