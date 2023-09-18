Коли в Україні буде призначено нових заступників міністра оборони – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли в Україні буде призначено нових заступників міністра оборони

Нових заступників міністра оборони України буде призначено одразу після того, як керівник відомства Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк зараз на місці і відповідає за все, що відбувається у відомстві.

Коли в Україні буде призначено нових заступників міністра оборони

“Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув… Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра”, – додав Данілов.

За його словами, він не бачить у такій ситуації “якусь катастрофу”.

Звільнення заступників міністра оборони

Як відомо, сьогодні, 18 вересня, Кабмін вирішив звільнити Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу з посад заступників міністра оборони.

Цьому передувало зняття з посади міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Рустема Умєрова.

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