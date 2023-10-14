В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У МОН повідомили, кого зі студентів можуть мобілізувати

Студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію. Вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Про це повідомляє МОН, інформує НСН.

Кого зі студентів можуть мобілізувати – пояснення МОН

Зазначається, у разі призову студенти мають право на продовження академічної відпустки у зв’язку з мобілізацією. Державники можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

“На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною”, – пояснюють у відомстві.

Раніше в Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи військово-лікарських комісій.

Планується внести зміни, щоб громадяни не могли “створювати для себе умови для уникнення мобілізації”.

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