Які зміни відбулися в трудових відносинах під час війни – звільнення та нові умови найму

Повномасштабна війна вплинула на всі сфери функціонування держави. Які головні зміни відбулися в трудових відносинах відповідно до норм воєнного стану

Про те, які головні зміни відбулися, розповіли юристи видання LIGA ZAKON, інформує НСН.

Призупинення дії трудового договору

Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання цієї роботи у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Такі обставини виключають можливість виконання своїх обов’язків обома сторонами, тому дію трудового договору можуть призупинити.

Проте для цього повинна бути головна умова – абсолютна неможливість надання роботодавцем роботи та виконання її працівником. Разом із тим ініціювати призупинення дії трудового договору може як роботодавець, так і сам працівник.

Які зміни відбулися в трудових відносинах під час війни

Як змінився порядок розірвання трудового договору

Якщо підприємство, установа чи організація розташовані в зоні бойових дій та існує загроза для життя й здоров’я працівника, роботодавець може розірвати трудовий договір за власною ініціативою. Однак це не стосується випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури тощо.

Якщо працівник тимчасово непрацездатний чи перебуває у відпустці (але не у зв’язку вагітністю та пологами та відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), під час воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця.

До того ж запровадили нову підставу для звільнення – неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва чи майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Найм іноземних працівників по-новому

Серед найголовніших змін – скасування розміру мінімальної заробітної плати для всіх категорій іноземних найманих працівників. Раніше її розмір мав становити не менше 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Крім того, відтепер державний збір за оформлення дозволу на роботу потрібно сплачувати наперед.

І, звісно, дозволи на роботу для громадян Росії та Білорусі видають лише за умови отримання погодження від СБУ.

Порядок переведення працівника та зміна умов праці

Під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Зауважте, що це не включає переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії.

Ця робота також не повинна бути протипоказана працівникові за станом здоров’я. Оплата праці у такому випадку повинна бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Про значні зміни умов та оплати праці роботодавець повинен попередити співробітника за два місяці до запровадження таких змін.

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