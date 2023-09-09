Верховною Радою в першому читанні ухвалено законопроект, згідно з яким пропонують по-новому надавати відпустки під час війни

В Україні пропонують всім демобілізованими ЗСУ, які повернуться до попереднього місця праці, надавати 65 днів відпустки.

Про це заявив перший заступник Голови Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, інформує Верховна Рада України на Facebook-сторінці, інформує НСН.

Зазначається, що законопроєкт 8313 уже ухвалено Верховною Радою у першому читанні.

“Ми передбачаємо надання всіх демобілізованим ЗСУ, які повернуться до попереднього місця праці 60 днів відпочинку, тобто 2 місяці. І ці 2 місяці будуть зараховані їм, як страховий стаж. Це те, що робить держава задля підтримки цих людей, які сьогодні боронять нашу державу”, – заявив Цимбалюк.

Відпустки під час війни – які зміни пропонують ввести

Окрім цього, законопроєктом дозволяється від 15 до 30 днів відпустки за сімейними та іншими обставинами всім цивільним. Також регулюється надання відпусток під час воєнного стану особам, які працюють в галузях критичної інфраструктури та у військовій промисловості.

Заступник Голови Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підкреслив, що законопроєктом внормовуються вказівки щодо святкових і робочих днів у колективному договорі між працівником, трудовим колективом і роботодавцем.

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