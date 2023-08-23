У Верховній Раді пропонують поділити ветеранів на категорії в залежності від досвіду та умов проходження служби й відповідно до категорії визначити соціальну підтримку. Правозахисні ветеранські організації розкритикували цю пропозицію.

21 серпня у ВР зареєстрували законопроєкт №9637, автори якого пропонують поділити всіх УБД на категорії в залежності від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань, отриманої інвалідності та нагород, а також визначити окремий статус захисника та захисниці для осіб, які зараз воюють на фронті, передає НСН.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що на сьогодні статус учасника бойових дій передбачає однаковий набір пільг для всіх ветеранів, незалежно від того, в яких умовах і з яким ризиком для життя і здоровʼя вони проходили службу.

Також не беруться до уваги потреби та персональні обставини кожного окремого ветерана та його родини, пояснюють законотворці.

До того ж, на думку авторів законопроєкту, значна кількість пільг, передбачених сьогодні в законодавстві, є фінансово незабезпеченою і фактично не може бути реалізована на практиці, або ж є застарілою і не відповідає сучасним умовам життя.

Тому законопроєкт пропонує розділити ветеранів залежно від:

тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення до виконання бойових завдань;

отриманої інвалідності;

нагород.

Також передбачаються пакети соціальної підтримки в залежності від відповідної категорії, а також від персональних життєвих обставин та потреб.

Водночас правозахисний центр військових «Принцип» розкритикував цю пропозицію.

У заяві, яку, станом на 22 серпня, підписали шість організацій, зазначається, що категоризація внесе «штучний розподіл» серед військових за «необ’єктивними показниками».

«Одна й та ж тривалість служби може відбуватись за різних обставин та мати різні наслідки для учасника подій», пояснили правозахисники.

Окрім того, як вказують у «Принципі», поділ свідчить про «неповагу держави до принципу підпорядкованості» в Силах оборони, адже військові не завжди можуть обирати завдання чи час, протягом якого виконуватимуть його, а натомість підпорядковуються командуванню та втілюють поставлені ним завдання.

«Будь-який розподіл службового досвіду повинен відповідати специфіці військової служби і потребує визначення у консультації з Міноборони, СБУ, ДПСУ та інших силових відомств», наголошується у заяві.

Також правозахисники критикують пропозицію запровадити новий термін — «Захисники і Захисниці» — для тих, хто захищає суверенітет та територіальну цілісність України сьогодні.

В організації вважають, що розділення за часом здобуття бойового досвіду може призвести до несправедливого порівняння внеску військових, які стали на захист в різні історичні періоди: під час АТО, ООС, та повномасштабного вторгнення росії.

Правозахисники закликали відкликати законопроєкт.

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