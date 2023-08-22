В Україні спрощено процедуру набуття статусу УБД – подробиці

Уряд України вирішив зменшити кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу УБД

Про це повідомляє НСН з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

В Україні спрощено процедуру набуття статусу УБД

“Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій”, – написав Мельничук.

Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Статус учасника бойових дій

Нагадаємо, що в Україні статус учасника бойових дій дозволяє отримати низку переваг.

Зокрема, у Пенсійному фонді України нагадали, що українці з таким статусом можуть отримати 75% знижку на комуналку. Така пільга діє все життя.

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