Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії населення

Кабінет міністрів України зняв обмеження на виїзд за кордон для ще однієї категорії українців

Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти внаслідок антитерористичної операції.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, інформує НСН.

“Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції”, – повідомив Тарас Мельничук.

Антитерориста операція (АТО) на сході України у зв’язку з захопленням частини Донецької та Луганської областей тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в операцію Об’єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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Як ми повідомляли раніше, Кабінет Міністрів України 11 серпня ухвалив рішення, згідно з яким, веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів.

У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про:

продаж,

обслуговування,

та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації буде розроблятись.

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