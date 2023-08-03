Кого з російських військовополонених не включають до списків на обмін – пояснили в Офісі генпрокурора

В Офісі генпрокурора пояснили, хто з російських військовополонених не підлягає обміну

Україна не включає до списків на обмін російських військовополонених, які скоїли особливо тяжкі злочини. Такі особи після вироку мають відбувати покарання в Україні, та обміну не підлягають.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, скоєними в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов. Про це розповідає НСН з посиланням на інтерв’ю чиновника “Інтерфакс-Україна“.

Він зазначив, що в ОГП є відповідна позиція.

“Це такі наші умовні “червоні лінії”. Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?” – каже Білоусов.

Кого з російських військовополонених не включають до списків на обмін

Що ж до числа обміняних засуджених, то тут “рахунок на одиниці, не на десятки”.

Чиновник також вказав на такий важливий момент, як громадянство полонених.

“Коли ми говоримо про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян Росії. Але не тільки. Громадяни України з так званих “Л/ДНР” також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею “державна зрада””, – розповів він. “Тобто російський військовополонений, який не скоїв воєнний злочин, взагалі не має кримінального переслідування, а українець з угруповань “Л/ДНР”, який не скоїв воєнний злочин, отримує “держзраду”, і теж можуть бути вироки та обмін”, – пояснив Бєлоусов.

Однак якщо окупанти винні у вбивствах, сексуальному насильстві, тортурах, то за цими вироками відбуватимуть покарання в Україні, уточнив представник ОГП.

Ще новини України: Рік теракту в Оленівці: Рада просить світ допомогти повернути військовополонених