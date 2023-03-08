Кого можуть звільнити від плати за доставку газу і як формуються тарифи

Деякі українці можуть не сплачувати за доставку газу. Крім того, у деяких випадках споживачі можуть впливати на тарифи облгазів

У НКРЕК роз’яснили у яких випадках споживач може не оплачувати доставку газу, інформує НСН

Згідно з роз’ясненням НКРЕКП, в умовах дії військового стану від оплати послуг розподілу природного газу звільнено тих, у кого в результаті російської агресії:

було пошкоджено розподільчу інфраструктуру і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи;

було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та/або його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до неможливості використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.

Як формується тариф на доставку газу

Незважаючи на те, що деякі споживачі вважають, що тариф на доставку та розподілення газу непрозорий, його структура опублікована на сайті НКРЕКП.

Згідно з інформацією Нацкомісії, структура тарифу складається з повної собівартості, матеріальних витрат облгазу, витрат на заміну лічильників, планового прибутку і т.д.

Також надається інформація про планову річну замовлену потужність розподілу природного газу на ділянці, що обслуговується компанією. Цей показник формується з урахуванням даних про споживання газу, переданих самими споживачами за попередній газовий рік. Виходячи з цього, облгази автоматично замовляють річну потужність доставки газу для своїх споживачів на рівні їх реальних потреб. Тобто оплачуючи доставку газу, кожен споживач платить не за обсяг споживання, а за користування потужністю.

Як формуються тарифи за доставку газу

Хто затверджує тарифи для облгазів

Тариф на розподіл (доставку) газу щорічно затверджує Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Перед затвердженням Регулятором тарифу облгази на своїх сайтах оприлюднюють проекти структури ціни для розгляду громадськості. Усі бажаючі мають право надавати свої зауваження та пропозиції до цього проекту на адресу та у строк, зазначений в оголошенні облгазу. При цьому є певні терміни для прийому зауважень та пропозицій – не менше ніж 14 календарних днів, але не більше 20 календарних днів з дня оприлюднення такого повідомлення на офіційному веб-сайті облгазу.

Результат відкритого обговорення оформляється протоколом, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП. Також тарифи можуть не спрямовуватись на обговорення громадськості, але лише в тому випадку, якщо вони затверджуються НКРЕКП.

Протокол відкритого обговорення проекту тарифу на розподіл та пакет документів, що містить підтверджуючі розрахунки, облгаз надсилає до НКРЕКП. Регулятор у свою чергу формує проект постанови щодо встановлення тарифу на розподіл та виставляє документ на свій офіційний веб-сайт. На сайті комісії кожен зацікавлений може ознайомитись із проектом та подати свої пропозиції.

Варто додати, що на період дії військового стану в Україні відкриті обговорення призупинено.

Чи може споживач впливати на тариф

Споживачі можуть проводити тарифи на етапі відкритих обговорень. При цьому пропозиції та зауваження приймаються як від юридичних, так і від фізичних осіб.

Крім того, якщо споживач вважає, що облгаз не виконує своїх зобов’язань, то він може написати скаргу до НКРЕКУ. Після перевірки та у разі виявлення порушень, Регулятор може накласти на облгаз штраф або навіть позбавити компанію ліцензії.

Чому тарифи на розподіл газу варіюються по всій країні

Тариф на доставку газу залежить від кількості споживачів у певному регіоні, витрат на функціонування мережі та специфіки споживання. Тобто чим більше споживачів в обслуговуванні облгазу, тим нижчий тариф.

Також вартість доставки газу в регіоні залежить від довжини мереж. Саме тому у великих містах тарифи є нижчими, ніж у віддалених невеликих селах.

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